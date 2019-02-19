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Доставка цветов по Москве
Заказать цветы с доставкой по Москве можно недорого, в нашем интернет магазине - MyBloom.ru. Если Вам необходимо доставить букет за пределы Москвы в ближайшее Подмосковье, обратитесь к нашему менеджеру для точного расчета стоимости доставки.
У нас большой ассортимент живых свежих цветов, а также различных подарков, которые могут дополнить ваш сюрприз - бесплатная записка, топперы, мягкие игрушки, гелиевые шары и сладости.
Стоимость доставки по Москве и самовывоз
|Тарифы
|Самовывоз
|Москва (внутри МКАД)
|Москва и МО (за МКАД)
|Стоимость доставки
|Бесплатно
|Доставка: 500 руб.
|От 500 рублей, точный расчет уточняйте у менеджера по телефону или онлайн чату
Наша городская служба доставки цветов готова вам предложить следующие услуги:
Это стандартное пожелание наших клиентов. Во время оформления заказа вы указываете адрес доставки и время. Мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы заказанные вами цветы с доставкой вы получили в точности как на картинки в указанное время и месте.
У нас можно купить цветы и наша курьерская служба доставит заказ за 2 часа с момента его подтверждения. Мы не берем дополнительной оплаты за экспресс доставку с вас, как это делают наши конкуренты.
если вы решили сделать сюрприз и подарить букет живых цветов, но не знаете адрес офиса или дома получателя, то эта услуга для вас. Во время оформления заказа в блоке “Доставка” установите галочку напротив поля “Уточнить адрес у получателя”. Наш менеджер свяжется самостоятельно с получателем, уточнит удобное место и время для курьерской доставки. После доставки, вам придет смс - статус заказа - Доставлен.
Вам подойдет, когда вы хотите сделать сюрприз и оставаться Инкогнито для получателя. Напишите в комментарии к заказанному букету о том, что вы не хотите разглашать свою личность, а мы в свою очередь сохраним эту информацию в тайне.
Как заказать доставку цветов в Интернет-Магазине Mybloom.ru
- Добавьте понравившейся букет в корзину и перейдите в оформление заказа;
- Далее внимательно заполните все необходимые поля и после оформления заказа;
- В течении 5-ти минут ждите звонок от нашего оператора. Он проговорит все детали по вашему заказу и если все верно, то вы получите подтверждение;
- После того, как букет цветов будет доставлен, вы получите SMS о статусе доставки букета.
Также вы можете, вы можете нам позвонить по телефону и продиктовать все детали заказа - укажите артикул букета, адрес доставки и телефон получателя, а наш менеджер заполнит информацию по заказу вместо вас и сразу его подтвердит.
График работы и адрес
График работы: с 7:00-23:00, без выходных.